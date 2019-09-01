«Спартак» - «Зенит». Арбитр отменил гол Бакаева после просмотра VAR В воскресенье, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 8-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

На 32-й минуте встречи после удара полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева мяч влетел в ворота Андрея Лунева. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил взятие ворот, отметив, что за мгновение до удара Бакаева мяч попал в руку хавбека «Спартака».

Добавим, что на данную минуту идет первый тайм встречи, счет – 0:1. Впереди «Зенит».