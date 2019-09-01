«Спартак» - «Зенит». Жирков открыл счет в матче В воскресенье, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 8-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

На 41-й минуте счет в этой встрече точным ударом из-за пределов штрафной открыл полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

Добавим, что на 32-й минуте встречи после удара полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева мяч влетел в ворота Андрея Лунева. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил взятие ворот, зафиксировав у хавбека «Спартака» игру рукой.

На данный момент заканчивается первый тайм игры, счет 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.