«Зенит» выигрывает у «Спартака» после первого тайма благодаря голу Жиркова В воскресенье, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 8-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

Новости СМИ2 После окончания первого тайма впереди команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. На 41-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной отличился хавбек «Зенита» Юрий Жирков. Добавим, что на 32-й минуте встречи после удара полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева мяч влетел в ворота Андрея Лунева. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил взятие ворот, отметив, что за мгновение до удара Бакаева мяч попал в руку хавбека «Спартака».