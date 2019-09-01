«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова

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Единственный мяч в этой встрече на 41-й минуте забил полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

Добавим, что на 32-й минуте встречи после удара полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева мяч влетел в ворота Андрея Лунева. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил взятие ворот, зафиксировав у хавбека «Спартака» игру рукой.

После этой игры «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».

Чемпионат России

8-й тур

«Спартак» – «Зенит» - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Жирков (41).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Рассказов, Жиго, Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 83), Тил, Гулиев (Умяров, 74), Шюррле, Ларссон (Понсе, 64).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев, 85), Ригони (Ерохин, 46), Оздоев, Барриос, Иванович, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

Предупреждения: Гулиев (3), Айртон (15), Оздоев (27), Ригони (44), Жирков (54), Иванович (61), Дуглас Сантос (65).