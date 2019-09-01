Артем Дзюба: Почему не смог забить? Эмоции захлестывали Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу команды в гостевом матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

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- Почему не смог забить? Эмоции захлестывали, усталость, тяжело двигались. Поле какое-то песочное здесь. Главное, что взяли три очка против принципиального соперника, - рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что этой победы «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».