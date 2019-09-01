Михаил Боярский: Жирков мастер такой, что можно позавидовать всем

- Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Конечно, Жирков мастер такой, что можно позавидовать всем.
Играли на равных «Спартак» и «Зенит». «Спартак» дрался хорошо, «Зенит» тоже играл здорово, но получилось так, что Жирков решил судьбу матча, - приводит слова Боярского «РИА Новости».
Добавим, что этой победы «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.
В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».
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