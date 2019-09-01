Алекс Крал: Тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит» Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поражение команды в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

- Фантастика! Поддержка невероятная все 90 минут, болельщики просто фантастические.

«Спартак» больше контролировал мяч, но тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит», - приводит слова Крала Sport24.ru.

Добавим, что этой победы «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».