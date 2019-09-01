Сергей Семак: VAR никому не помог Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

- Тяжелая, нервная игра, не такая зрелищная, как хотелось бы болельщикам. Сыграли прежде всего строже в обороне, учитывая приобретения «Спартака». Во втором тайме сели поглубже, позволив сопернику больше владеть мячом, и за исключением штрафных, в том числе необязательных, ничего создать сопернику не позволили. Сами создали неплохие моменты, и если бы их реализовали, обошлись бы без такой концовки.

- VAR никому не помог, хорошо, что он есть. Было очевидно, что была игра рукой со стороны спартаковца, поэтому VAR помог разобраться в ситуации.