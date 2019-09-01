Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Атлетико» вырвал победу у «Эйбара»

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Жоау Фелиш (27-я минута), Витоло (52) и Томас Парти (90). У гостей отличились Шарлес (9) и Анайц Арбилья (19).

Добавим, что после этой игры «Атлетико», набрав девять очков, вышел в лидеры турнирной таблицы примеры. «Эйбар» с одним очком, занимает 18-е место.

Напомним, что «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет в Москве 1 октября, ответная игра состоится в Мадриде 11 декабря.