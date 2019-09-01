Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

- По контролю с мячом «Спартак» имел существенное преимущество, голевых моментов у «Зенита» было больше. Хотя спартаковские кружева... Их наметки сегодня были, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Добавим, что этой победы «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».