Борис Игнатьев: «Спартаку» нужно прибавлять и в качестве, и в командном взаимодействии Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

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- Как мне кажется, с задачей по восстановлению «Спартак» справился, другое дело, что не хватило ему качества игры. И, как мне кажется, остро чувствуется, отсутствие форварда, который может хорошо действовать в пределах штрафной.

Свои моменты, которые были, «Спартак» не реализовал. Нужно прибавлять и в качестве, и в командном взаимодействии, и в реализации моментов, - приводит слова Игнатьева «РИА Новости».

Добавим, что этой победы «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».