Томас Цорн: Реально ли вернуть Промеса? Думаю, да - Советский спорт
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01 сентября 2019 22:43Футбол

Томас Цорн: Реально ли вернуть Промеса? Думаю, да

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о шансах вернуть в команду вингера «Аякса» Квинси Промеса.

- Реально ли вернуть Промеса? Я думаю, да. Что касается Глушенкова, то Максим остается, - приводит слова Цорна «Чемпионат».

Ранее Цорн сообщил, что красно-белые завершили летнюю трансферную кампанию.

Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв в 2017 году вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны.

В прошлом сезоне голландец провел 33 матча за «Севилью» в чемпионате Испании, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Добавим, что в воскресенье, 1 сентября, «Спартак» на своем поле уступил «Зениту» в рамках 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 0:1.

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