Александр Мостовой: «Спартак» сегодня наиграл на гол Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о домашнем матче красно-белых с «Зенитом» (0:1).

- «Спартак» сегодня наиграл на гол, ничья была бы более справедливым результатом. У «Спартака» можно выделить Бакаева, остальные футболисты красно-белых сыграли на не очень высоком уровне, - приводит слова Мостового ТАСС.

Добавим, что этой победы «Зенит» набрал 17 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Урала», а «Зенит» на своем поле примет «Арсенал».