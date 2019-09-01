Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 сентября 2019 23:52Футбол

Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

Футболисты «Вильярреала» обыграли «Реал» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Керамика - Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Херар Морено (12-я минута) и Мойсес Гомес (74). У мадридского клуба дублем отличился Гарет Бэйл (45+1, 86).

Отметим, что валлийский вингер мадридской команды был удален с поля на четвертой минуте компенсированного времени матча.

После этой игры «Реал» набрал пять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. в турнирной таблице примеры, имея в активе два очка, расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле против «Леванте», а «Вильярреал» в гостях встретится с «Леганесом».

Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева: Активно изучаю японский язык Евгения Медведева: Минимум 40 минут в день уделяю внимание четверному сальхову Евгения Медведева: Очень скучаю по России, но в Канаде у меня все благополучно
Виктор Гончаренко: Влашич и в полнакала достаточно ярко горит На пресс-конференции после матча «Арсенал» - ЦСКА (1:2) главный тренер гостей Виктор Гончаренко назвал победу закономерной. 01.09.2019 19:19 Футбол Аполоник Дмитрий
«Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Франсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:54 Хоккей Домрачев Владислав
Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира Александр Поветкин: Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай
Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав
Новости
23:52 Футбол Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»
23:44 Футбол Гол Лукаку с пенальти принес «Интеру» победу над «Кальяри» и вывел в лидеры серии А
23:27 Футбол Александр Мостовой: «Спартак» сегодня наиграл на гол
23:03 Теннис Уильямс обыграла хорватку Мартич и вышла в 1/4 финала US Open
22:56 Теннис Конта обыграла Плишкову и вышла в 1/4 финала US Open
22:43 Футбол Томас Цорн: Реально ли вернуть Промеса? Думаю, да
22:28 Футбол Борис Игнатьев: «Спартаку» нужно прибавлять и в качестве, и в командном взаимодействии
22:07 Футбол Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше
22:01 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Атлетико» вырвал победу у «Эйбара»
21:58 Футбол Сергей Семак: VAR никому не помог
21:47 Футбол Алекс Крал: Тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит»
21:42 Футбол Евгений Ловчев: В концовке «Спартак» сдал физически
21:42 Футбол Евгений Ловчев: Тил был плох, Ларссон – совсем плох
21:37 Футбол Михаил Боярский: Жирков мастер такой, что можно позавидовать всем
21:34 Футбол Артем Дзюба: Почему не смог забить? Эмоции захлестывали
21:18 Теннис Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open
20:59 Футбол «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова
20:40 Футбол «Витесс» обыграл АЗ и вышел в лидеры чемпионата Голландии
20:28 Футбол Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Базель» обыграл «Лугано»
20:14 Хоккей Владислав Третьяк: У ЦСКА было больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика