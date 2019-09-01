Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

Встреча прошла на стадионе «Керамика - Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Херар Морено (12-я минута) и Мойсес Гомес (74). У мадридского клуба дублем отличился Гарет Бэйл (45+1, 86).
Отметим, что валлийский вингер мадридской команды был удален с поля на четвертой минуте компенсированного времени матча.
После этой игры «Реал» набрал пять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. в турнирной таблице примеры, имея в активе два очка, расположился на 16-м месте.
В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле против «Леванте», а «Вильярреал» в гостях встретится с «Леганесом».
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