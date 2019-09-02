Леонид Слуцкий: Есть опасения, что из «Витесса» уйдут игроки

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче пятого тура чемпионата Голландии с АЗ (2:1) на стадионе «Гелредом» в Арнеме, после которого его команда поднялась на первое место в турнирной таблице.
«Если турнир закончится сейчас, я буду самым счастливым человеком в мире, – приводит Voetbal International слова российского тренера. – Возможно, это игра была не лучшая для нас, мы не показали тики-таку, но проявили характер. Иногда это важнее.
Есть опасения, что от нас уйдут игроки. Не могу говорить об этом, но у меня есть такое чувство. Иногда футбол – это бизнес, и мне приходится мириться с решениями».
Напомним, «Витесс» опережает на одно очко «Аякс» и ПСВ, у которых игра в запасе.
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