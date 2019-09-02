Хохлов намерен через суд получить от МВД 28,7 миллиона рублей - Советский спорт
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02 сентября 2019 11:25ФутболЛипкин Антон

Хохлов намерен через суд получить от МВД 28,7 миллиона рублей

Главный тренер «Динамо» рассчитывает на компенсацию за бездействие следователей.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов намерен взыскать с МВД 28,7 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Эта сумма является эквивалентом 905 тысяч евро, которые в 2013 году Хохлов разместил в банке «Замоскворецкий». Теперь он рассчитывает получить компенсацию за бездействие следователей, расследующих хищение средств в банке.

Вместе с Хохловым компенсации намерены добиваться его ассистент в «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма требований бывших футболистов составляет 124,1 миллиона рублей.

Хохлов уже подал иск в Замоскворецкий районный суд. Из его заявления следует, что в 2013 году он перевел на счет банка «Замоскворецкий» 905 тысяч долларов. Однако летом 2014 года, после краха банка, выяснилось, что счет Хохлова пуст. Согласно банковской отчетности, 28 мая 2013 года вся сумма, находившаяся на счете Хохлова, была якобы по его требованию переведена в рубли и через два дня выдана ему же на руки.

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