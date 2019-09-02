«Химки» объявили о подписании Конате (фото) Ивуариец начинал сезон в «Тамбове».

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Форвард «Тамбова» Мохамед Конате стал игроком «Химок», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

21-летний ивуариец выходил на поле в двух матчах премьер-лиги – с «Арсеналом» (0:1) и «Оренбургом» (2:2).

Конате перешел в «Тамбов» в межсезонье на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Денгеле» (Кот-д’Ивуар), «Саксан» (Молдавия), «Урал», «Бабите» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан), «Гомель» (Белоруссия) и «Пюник» (Армения).

Напомним, «Химки» набрали 27 очков в 11 турах ФНЛ и занимают второе место, отставая на одно очко от «Торпедо».

8 сентября в 12-м туре лидеры сыграют друг с другом на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.