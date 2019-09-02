Мануэл Фернандеш подпишет однолетний контракт с «Краснодаром» Португалец останется в России после пяти сезонов в «Локомотиве».

Бывший полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш в понедельник станет игроком «Краснодара».

Как сообщил в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, 33-летний португалец уже прилетел в Краснодар и в настоящее время проходит медосмотр, по итогам которого подпишет контракт с «быками». Соглашение будет рассчитано на один сезон.

Напомним, с 2014 года Фернандеш выступал за «Локомотив». За пять сезонов в составе красно-зеленых он провел 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 результативных передач.

Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).

Напомним, после восьми туров «Краснодар» набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.