Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения Главному тренеру национальной команды исполнилось в понедельник 56 лет.

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Игроки и административный штаб сборной России поздравили с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, которому в понедельник исполнилось 56 лет, сообщает «Р-Спорт».

Перед началом первой тренировки на сборе команды Черчесову была вручена футболка сборной с номером «56».

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда добилась лучшего в своей истории результата, дойдя до ¼ финала на домашнем чемпионате мира.

Ранее Черчесов тренировал «Вакер Тироль», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо» и «Легию».

Во время игровой карьеры он выступал за «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак», «Локомотив», «Динамо» (Дрезден) и «Тироль».

Напомним, сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).