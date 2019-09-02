«СКА-Хабарвск» вернул Базелюка

Форвард «Мордовии» Константин Базелюк вернулся в «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.
Нынешний сезон 26-летний нападающий начинал в составе «Мордовии» и забил один гол в семи матчах.
Воспитанник ЦСКА выступал за клуб из Хабаровска в сезоне-2015/2016, после чего вернулся в команду в 2018 году. В прошлом первенстве ФНЛ на его счету семь голов и две результативные передачи в 31 матче. По итогам сезона он был признан лучшим игроком команды
После 11 туров ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В 12-м туре 7 сентября армейцы сыграют дома с «Авангардом».
Андре Шюррле: Проиграли «Зениту» из-за каких-то небольших эпизодов После матча «Спартак» – «Зенит» своими впечатлениями поделились Андре Шюррле и Айртон. 01.09.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложно Лишь три команды реально могут побороться за трофей. 29.08.2019 16:37 Хоккей Костяев Иван Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай «Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав Алексей Морозов: Агенты и даже родители переманивают молодежь за океан Управляющий директор МХЛ, российский хоккеист Алексей Морозов о возможностях развития карьеры молодых хоккеистов в России. 31.08.2019 10:23 Хоккей Кузютина Елена Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав