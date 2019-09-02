«СКА-Хабарвск» вернул Базелюка - Советский спорт
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02 сентября 2019 12:32ФутболЛипкин Антон

«СКА-Хабарвск» вернул Базелюка

Форвард был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне.

Форвард «Мордовии» Константин Базелюк вернулся в «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

Нынешний сезон 26-летний нападающий начинал в составе «Мордовии» и забил один гол в семи матчах.

Воспитанник ЦСКА выступал за клуб из Хабаровска в сезоне-2015/2016, после чего вернулся в команду в 2018 году. В прошлом первенстве ФНЛ на его счету семь голов и две результативные передачи в 31 матче. По итогам сезона он был признан лучшим игроком команды

После 11 туров ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В 12-м туре 7 сентября армейцы сыграют дома с «Авангардом».

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