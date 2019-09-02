Станислав Черчесов: Я позвонил Чалову и все объяснил. Он знает мое мнение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз высказался о решении не вызывать в команду нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.
«Сейчас я Чалова не вызвал в основную сборную, он поедет в молодежную. Никто этого не знал, но я ему до вызова сам звонил и объяснил ситуацию. Есть вещи, которые надо объяснять, чтобы футболист все понимал. Он знает мое мнение. Теперь это его задача – понял и принял он это или нет. Во всяком случае мы никогда не лицемерим и говорим то, что есть. Футболист принял – да, а не принял...», – цитирует специалиста Welcome2020.
В сентябре молодежная сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2021: с Сербией (6 сентября в Саранске) и Болгарией (10 сентября в Софии).
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