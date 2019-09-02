Николай Комличенко: Перейду ли в ЦСКА? Завтра все узнаем Форвард «Млады-Болеслав» может вернуться в Россию.

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко высказался о своем возможном переходе в ЦСКА.

«Никак на меня не влияет неопределенность с клубом, вообще не думаю об этом, – приводит Sport24.ru слова 24-летнего нападающего. – Чувствую себя отлично, на 100 процентов.

Перейду ли в ЦСКА? Не могу ответить на этот вопрос. Завтра все узнаем».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА уже согласовал контракт с Комличенко, который в понедельник в составе сборной России начал подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В 61 матче на его счету 40 голов и девять результативных передач.

Трансферное окно закрывается 2 сентября.