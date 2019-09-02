Николай Комличенко: Перейду ли в ЦСКА? Завтра все узнаем

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко высказался о своем возможном переходе в ЦСКА.
«Никак на меня не влияет неопределенность с клубом, вообще не думаю об этом, – приводит Sport24.ru слова 24-летнего нападающего. – Чувствую себя отлично, на 100 процентов.
Перейду ли в ЦСКА? Не могу ответить на этот вопрос. Завтра все узнаем».
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА уже согласовал контракт с Комличенко, который в понедельник в составе сборной России начал подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).
Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В 61 матче на его счету 40 голов и девять результативных передач.
Трансферное окно закрывается 2 сентября.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав Георгий Джикия: Раз гол Бакаева отменили, значит, рука там была Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Зенитом» рассказал об игре. 01.09.2019 22:15 Футбол Григорьевская Юлия Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай Андре Шюррле: Проиграли «Зениту» из-за каких-то небольших эпизодов После матча «Спартак» – «Зенит» своими впечатлениями поделились Андре Шюррле и Айртон. 01.09.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай