Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия не дрались. Конфликт исчерпан Игроки устроили стычку после матча на «Открытие Арене».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия и хавбек «Зенита» Магомед Оздоев уладили конфликт, возникший в матче 8-го тура РПЛ.

«Сейчас Оздоев и Джикия были у меня, все хорошо. Они не дрались, конфликт исчерпан. Мы одна команда», – цитирует специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что футболисты продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.

На данный момент оба игрока находятся в расположении национальной команды и готовятся к матчам отбора Евро-2020.