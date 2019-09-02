«Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Севильи» Даббура - Советский спорт
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02 сентября 2019 13:50ФутболЛипкин Антон

«Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Севильи» Даббура

Израильтянин пока не хочет переезжать в Москву.

Новичком «Динамо» до закрытия трансферного окна может стать форвард «Севильи» Мунас Даббур.

Как сообщает в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бело-голубые ведут переговоры о переходе 27-летнего израильтянина. «Севилья» готова отпустить игрока, которого подписала в июле из «Ред Булл Зальцбурга» за 17 миллионов евро. При этом сам Даббур пока не горит желанием переезжать в Москву. И все же в «Динамо» рассчитывают, что форвард передумает.

В прошлом сезоне Даббур забил 37 голов и сделал 16 результативных передач в 48 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее он выступал за «Маккаби» (Тель-Авив) и «Грассхоппер». За сборную Израиля на его счету четыре гола в 15 матчах.

Трансферное окно закрывается 2 сентября.

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