Гвардиола, Клопп и Почеттино претендуют на звание лучшего тренера по версии ФИФА ФИФА назвала номинантов на звание лучшего тренера 2019 года.

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Международная федерация футбола обнародовала тройку финалистов в номинации «лучший тренер 2019 года».

В число претендентов вошли три тренера английских клубов: испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), немец Юрген Клопп («Ливерпуль») и аргентинец Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

🚨 #TheBest Men’s Coach Finalists 🚨



🇪🇸 Pep Guardiola

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino pic.twitter.com/KJ6N3iQb2q — FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019

Напомним, Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» все английские турниры: чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм» Почеттино.

Финалистами в номинации «лучший женский тренер 2019 года» стали: Джилл Эллис (сборная США), Фил Невилл (сборная Англии) и Сарина Вигман (сборная Голландии).

На чемпионате мира во Франции США стала чемпионом, обыграв в финале Голландию, а Англия заняла четвертое место.

Победители в каждой номинации будут объявлены 23 сентября во время церемонии The Best FIFA Football Awards в Милане.