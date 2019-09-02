Экс-форвард ЦСКА Думбия стал одноклубником Митрюшкина (фото) Последним клубом 31-летнего игрока была испанская «Жирона». Ранее он выступал за итальянскую «Рому» и португальский «Спортинг».

Ивуарийский форвард Сейду Думбия вернулся в чемпионат Швейцарии, где он защищал цвета «Базеля».

Сегодня, 2 сентября, бывший нападающий московского ЦСКА стал игроком «Сьона», в составе которого выступает воспитанник «Спартака» Антон Митрюшкин. Думбия будет играть за новую команду под номером 88. О других деталях сделки не сообщается.

Ранее сообщалось, что Думбия получил предложение от миланского «Интера».