Алиссон, Эдерсон и тер Штеген стали финалистами в номинации лучший голкипер года по версии ФИФА ФИФА назвала номинантов на звание лучшего голкипера 2019 года.

Международная федерация футбола обнародовала тройку финалистов в номинации «лучший голкипер 2019 года».

В число претендентов вошли два бразильца Алиссон («Ливерпуль») и Эдерсон («Манчестер Сити), а также немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Также стали известны финалисты в номинации лучший голкипер в женском футболе. В тройку вошли: Кристиана Эндлер (Чили, «Пари Сен-Жермен»), Хедвиг Линдаль (Швеция, «Вольфсбург) и Сари ван Венендал (Голландия, «Арсенал» / «Атлетико»).

Победители в каждой номинации будут объявлены 23 сентября во время церемонии The Best FIFA Football Awards в Милане.