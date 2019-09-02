Ригони прилетел в Италию для завершения трансфера в «Сампдорию» (видео) Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони вернется в серию А, где он выступал за «Аталанту». Как сообщает журналист SampNews24 Алессио Эремита, аргентинец прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией».

Ранее сообщалось, что футболист будет выступать за новую команду на правах годичной аренды с правом выкупа за 11 млн евро.

Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину прошлого сезона вингер провел в «Аталанте» на правах аренды.

В составе «Зенита» Ригони провел 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.