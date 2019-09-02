Седрик Гогуа: Счастлив, что забил в первом матче за ЦСКА, но эту игру можно забывать Ивуариец принес армейцам победу в Туле.

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа после матча восьмого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) в Туле высказался о своем голе, который принес армейцам победу.

– Я счастлив, что забил в первом же матче за ПФК ЦСКА, – приводит слова 25-летнего ивуарийца официальный сайт клуба. – Но на этом игру можно забывать. Она позади, и нужно начинать думать о следующей.

– Как подходили к этому матчу? Комфортно ли себя ощущали?

– Да, все было здорово. У нас отличная атмосфера в команде. Ребята, тренер и все остальные меня хорошо приняли. Они отличные парни!

Напомним, Гогуа начинал сезон в «Тамбове», а игроком ЦСКА стал на прошлой неделе. Ранее в нынешнем сезоне он забил «Спартаку» (2:0) и «Оренбургу» (2:2).

ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.