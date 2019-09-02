Ванда Нара: У Икарди есть варианты в Европе, переход в «Бока Хуниорс» осуществить трудно В понедельник форвард «Интера» может перейти в другой клуб.

Агент и жена форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара высказалась о будущем своего мужа.

«Я буду работать до конца трансферного окна, – приводит Football Italia слова Нары. – Есть варианты с парой клубов. Мои отношения с руководством «Интера» очень хорошие.

Переход в «Бока Хуниорс» будет трудно осуществить, но есть предложения из Европы. Посмотрим, перейдет ли он команду за пределами Италии».

Напомним, в начале предсезонной подготовки команды руководство «Интера» сообщило, что в клубе не рассчитывают на 26-летнего аргентинца. Однако «нерадзурри» не намерены отпускать Икарди бесплатно. И если он уйдет в аренду, то перед этим продлит контракт, истекающий в 2020 году. Ранее стало известно, что форвард может оказаться в «Пари Сен-Жермен».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. За шесть лет он провел за команду 219 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 28 результативных передач.

Трансферное окно закрывается 2 сентября.