Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию» Об этом сообщает SER Deportivos Valen.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес привлек внимание «Валенсии». Согласно источнику, испанцы не смогли договориться о переходе Эльсейда Хюсая из «Наполи» и сосредоточились на других игроках.

Отмечается, что вторым вариантом для «летучих мышей» является игрок лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя.

Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. Его контракт, который он продлил два года назад, действует еще три сезона. В составе красно-синих натурализованный бразилец провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативную передачу.

В октябре 2017 года Фернандес дебютировал за сборную России, за которую за два года сыграл в 18 матчах и забил один гол.