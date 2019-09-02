Навас прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ» (видео) Соответствующий видеоролик появился в Twitter.

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Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас близок к переходу в «ПСЖ». Сегодня, 2 сентября, вратарь «сливочных» прилетел во Францию для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выкупит игрока за 15 млн евро, а также отправит в «Реал» французского голкипера Альфонсо Ареоля. Его трансфер состоится на правах аренды.

Напомним, Навас выступает за «Реал» с 2014. За пять лет он провел 162 матча (из них 52 – «на ноль») и пропустил 159 голов, став трехкратным обладателем Лиги чемпионов.