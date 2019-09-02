«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Зуева В 2016 году футболист стал чемпионом России в составе московского «Спартака».

Российский полузащитник Александр Зуев продолжит карьеру в казанском «Рубине». Сегодня, 2 сентября, игрок покинул «Ростов» и перебрался в новую команду на правах аренды. Другие детали сделки не разглашаются.

23-летний Зуев – воспитанник «Спартака». Он покинул красно-белых в 2017 году и пополнил ряды «Ростова». На данный момент в его активе 60 матчей, 4 гола и 8 голевых передач.

15 сентября «Рубин» в гостях сыграет с «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ.