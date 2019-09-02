«Краснодар» сообщил о переходе Фернандеша (фото) Португалец решил остаться в РПЛ.

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром», о чем сообщает клубная пресс-служба.

«В настоящий момент все детали перехода Мануэла Фернандеша в «Краснодар» согласованы. 33-летний полузащитник успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт. Он перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, с 2014 года Фернандеш выступал за «Локомотив». За пять сезонов в составе красно-зеленых он провел 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 результативных передач.

Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).

Напомним, после восьми туров «Краснодар» набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.