Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник «Бенфики» Виталий Лысцов стал игроком «Крыльев Советов». Сегодня, 2 сентября, он подписал трехлетний контракт с клубом и будет выступать за самарский клуб под номером 5.

Ранее 24-летний Лысцов защищал цвета «Униан Лейрии» и «Тонделы». В России игрок числился в системе московского «Локомотива».

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ.