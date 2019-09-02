Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»

Российский защитник «Бенфики» Виталий Лысцов стал игроком «Крыльев Советов». Сегодня, 2 сентября, он подписал трехлетний контракт с клубом и будет выступать за самарский клуб под номером 5.
Ранее 24-летний Лысцов защищал цвета «Униан Лейрии» и «Тонделы». В России игрок числился в системе московского «Локомотива».
В нынешнем сезоне «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ.
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