Лукас Сантос стал игроком ЦСКА ЦСКА объявил об аренде бразильского полузащитника Лукаса Сантоса.

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Соглашение будет действовать до 31 декабря 2019 года. При этом у армейцев будет право выкупа футболиста.

Лукас Сантос родился в марте 1999 года. Он – воспитанник клуба «Васко да Гама», в котором и начал свою профессиональную карьеру. К 20 годам он провел на взрослом уровне 43 минуты в трех матчах чемпионата Бразилии.