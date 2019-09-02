Источник: ЦСКА запросил у «Валенсии» 35 млн евро за Марио Фернандеса «Летучие мыши» потерпели неудачу по трансферу Эльсейда Хюсая из «Наполи» и хотели пригласить игрока армейцев.

«Валенсия» отказалась от трансфера защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса. Как сообщил журналист издания A Bola Бруно Андраде, российский клуб запросил у испанцев 35 млн евро за переход игрок.

Отмечается, что «летучие мыши» переключились на игрока лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя.

Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. Его контракт, который он продлил два года назад, действует еще три сезона. В составе красно-синих натурализованный бразилец провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативную передачу.

В октябре 2017 года Фернандес дебютировал за сборную России, за которую за два года сыграл в 18 матчах и забил один гол.