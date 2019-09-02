Источник: ЦСКА запросил у «Валенсии» 35 млн евро за Марио Фернандеса

«Валенсия» отказалась от трансфера защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса. Как сообщил журналист издания A Bola Бруно Андраде, российский клуб запросил у испанцев 35 млн евро за переход игрок.
Отмечается, что «летучие мыши» переключились на игрока лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя.
Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. Его контракт, который он продлил два года назад, действует еще три сезона. В составе красно-синих натурализованный бразилец провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативную передачу.
В октябре 2017 года Фернандес дебютировал за сборную России, за которую за два года сыграл в 18 матчах и забил один гол.
Кирилл Слепец: Обидно терять зубы, даже не владея при этом шайбой Нападающий ярославского «Локо» Кирилл Слепец о финале Кубка мира, нелюбви к физкультуре и улыбке хоккеиста. 31.08.2019 18:38 Хоккей Кузютина Елена Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев «Авангард» вновь упрется в Сорокина? Главные интриги Кубка Открытия КХЛ Сезон в КХЛ стартует крутейшим матчем. 01.09.2019 12:00 Хоккей Костяев Иван Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей «Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Фрэнсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил