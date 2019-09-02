Ригони перешел из «Зенита» в «Сампдорию» «Сампдория» объявила о переходе полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.

Аргентинец будет выступать за генуэзцев на правах аренды до конца сезона-2019/20.

При соблюдении некоторых условий «Сампдория» будет обязана выкупить трансфер хавбека.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года. С тех пор он провел за петербуржцев 45 матчей, в которых забил девять мячей.