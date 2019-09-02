Навас стал игроком «ПСЖ», Ареоля перешел в «Реал» (видео) Ранее сообщалось, что чемпион Франции заплатит за игрока «бланкос» 15 млн евро.

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас покинул «Сантьяго Бернабеу». Сегодня, 2 сентября, он подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 2023 года.

Как сообщает клубная пресс-служба, костариканец будет выступать за новую команду под номером 1. О других деталях сделки не уточняется.

«Реал», в свою очередь, сообщил о трансфере вратаря «ПСЖ» Альфонсо Ареоля. Француз будет защищать цвета «сливочных» до 30 июня 2020 года. При этом у испанцев не будет права выкупа.