Караваев перешел в «Зенит» Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев подписал четырехлетний контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

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24-летний футболист – воспитанник ЦСКА, за который он провел всего два матча. Далее он выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также голландский «Витесс».

На данный момент Караваев в составе сборной России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).