«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар» Но футболист останется в Казани.

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«Краснодар» выкупил трансфер защитника «Рубина» Егора Сорокина, сообщает официальный сайт казанцев. 23-летний футболист продолжит выступать за клуб из Татарстана на правах аренды.

На счету Сорокина семь мячей в 59 матчах за «Рубин» с 2014 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды.