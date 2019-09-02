«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар» - Советский спорт
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02 сентября 2019 22:01ФутболКоноплев Александр

«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар»

Но футболист останется в Казани.

«Краснодар» выкупил трансфер защитника «Рубина» Егора Сорокина, сообщает официальный сайт казанцев. 23-летний футболист продолжит выступать за клуб из Татарстана на правах аренды.

На счету Сорокина семь мячей в 59 матчах за «Рубин» с 2014 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды.

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