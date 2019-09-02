«Зенит» не предлагал Смольникову новый контракт Агент Александр Маньяков рассказал о будущем своего клиента – защитника «Зенита» Игоря Смольникова.

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Его контракт истекает летом 2020 года.

– От «Зенита» не было предложений по поводу продления контракта. Я встречался с Александром Ивановичем Медведевым, Хавьером Рибалтой и Антоном Евменовым, беседовали с Сергеем Богдановичем Семаком. У клуба есть позиция – определиться с игроками в ноябре-декабре – Это не только Игоря касается, но и других ребят. Либо «Зенит» выйдет с предложением, либо будем искать другие варианты, – приводит слова Маньякова «Спорт день за днем».

Смольников перешел в «Зенит» в 2013 году из «Краснодара». На его счету девять мячей и 20 голевых передач в 188 матчей за клуб.