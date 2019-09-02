«Ювентус» подписал игрока сборной КНДР Нападающий Кван Сон Хан перешел в «Ювентус», информирует официальный сайт туринцев.

За него заплатили пять миллионов евро.

20-летний форвард из КНДР будет выступать за молодежную команду «Ювентуса».

Последние четыре сезона Хан принадлежал «Кальяри». На его счету один гол в 12 матчах серии А.

За сборную КНДР нападающий провел три матча.