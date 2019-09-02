Первый канал покажет матч Россия – Казахстан Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Казахстан (9 сентября) покажут в прямом эфире Первого канала, сообщает пресс-служба этого СМИ.

Также Первый канал будет транслировать матч Шотландия – Россия (6 сентября).

Пока неизвестно, кто будет комментировать оба матча.