Защитник «Зенита» Терентьев будет играть в «Уфе» на правах аренды

При этом футболист продлил контракт с петербуржцами до конца сезона-2020/21.
Ранее из «Уфы» в «Зенит» перешел защитник Даниил Круговой.
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Вячеслав Грулев: Уже примерно понимаем, как будем играть с Сербией и Болгарией Молодежная сборная России в Новогорске провела первую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы – 2021 с Сербией и Болгарией. 02.09.2019 16:35 Футбол Григорьевская Юлия Алексей Морозов: Агенты и даже родители переманивают молодежь за океан Управляющий директор МХЛ, российский хоккеист Алексей Морозов о возможностях развития карьеры молодых хоккеистов в России. 31.08.2019 10:23 Хоккей Кузютина Елена Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Жирков, Чернов или Карпин: кто стал главным героем 8-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 8-го тура РПЛ. 02.09.2019 13:00 Футбол Торт и свадьба для Черчесова. Как прошел первый день сборной в Новогорске Рассказываем о том, как прошел первый день сборной России в Новогорске перед матчами с Шотландией и Казахстаном. 02.09.2019 17:47 Футбол Григорьевская Юлия Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев