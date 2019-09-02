Защитник «Зенита» Терентьев будет играть в «Уфе» на правах аренды Уфа» договорилась об аренде защитника «Зенита» Дениса Терентьева.

Новости СМИ2 При этом футболист продлил контракт с петербуржцами до конца сезона-2020/21. Ранее из «Уфы» в «Зенит» перешел защитник Даниил Круговой. Денис Терентьев, добро пожаловать в ФК «Уфа»!



Защитник питерского «Зенита» Денис Терентьев на правах сезонной аренды продолжит карьеру в «Уфе»https://t.co/WxDWBblKPD pic.twitter.com/xrWqBdRjGp — ФК УФА (@UfaFc) September 2, 2019