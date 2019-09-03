«Ростов» может переехать в Краснодар или Волгоград «Ростов» рассматривает варианты с проведением домашних матчей в других городах.

Причина кроется в конфликте с управляющей компанией «Ростов Арены».

– Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена». Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей. Это является нарушением договора аренды, а каждый недостаток клуб отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции. В последних матчах они составили не менее 18 % от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб.

Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Однако на данный момент договорённости со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде, – приводит ТАСС слова пиар-директора «Ростова» Дениса Штанько.