«Ростов» может переехать в Краснодар или Волгоград

Причина кроется в конфликте с управляющей компанией «Ростов Арены».
– Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена». Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей. Это является нарушением договора аренды, а каждый недостаток клуб отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции. В последних матчах они составили не менее 18 % от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб.
Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Однако на данный момент договорённости со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде, – приводит ТАСС слова пиар-директора «Ростова» Дениса Штанько.
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