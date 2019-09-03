«Истанбул Башакшехир» подписал однолетний контракт со Шкртелом Словацкий защитник Мартин Шкртел продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».

Загрузка...

Как сообщает пресс-служба команды, контракт с 34-летним футболистом заключен сроком на один сезон.

Отмечается, что Шкртел будет выступать за команду под 37 номером.

Ранее сообщалось, что Шкртел разорвал контракт с «Аталантой», сообщает FC Update. Словак сообщил руководству, что физически не готов к выступлениям в серии А.