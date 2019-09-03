«Истанбул Башакшехир» подписал однолетний контракт со Шкртелом - Советский спорт
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03 сентября 2019 06:56Футбол

«Истанбул Башакшехир» подписал однолетний контракт со Шкртелом

Словацкий защитник Мартин Шкртел продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».

Как сообщает пресс-служба команды, контракт с 34-летним футболистом заключен сроком на один сезон.

Отмечается, что Шкртел будет выступать за команду под 37 номером.

Ранее сообщалось, что Шкртел разорвал контракт с «Аталантой», сообщает FC Update. Словак сообщил руководству, что физически не готов к выступлениям в серии А.

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