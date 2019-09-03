Александр Самедов: В сборной есть кем заменить Миранчука Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что в национальной команде есть футболисты? способные заменить получившего травму Алексея Миранчука.

- Думаю, ребята должны спокойно и без проблем подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить, - рассказал Самедов «Известиям».

Напомним, что Миранчук получил травму в матче восьмого тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (1:2).