«Палмейрас» объявил об отставке Сколари - Советский спорт
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03 сентября 2019 10:53Футбол

«Палмейрас» объявил об отставке Сколари

Бразильский «Палмейрас» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Луисом Фелипе Сколари.

Как сообщает пресс-служба команды, вместе с бразильским специалистом клуб покидают его ассистенты Пауло Тура и Карлос Прачиделли».

Отметим, что «Палмейрас» не может одержать победу в чемпионате Бразилии уже в течение четырех матчей, трижды сыграв вничью и потерпев поражение в последнем туре от «Фламенго» (0:3). Кроме этого клуб из Сан-Паулу по сумме двух встреч уступила «Гремио» (1:0, 1:2) в четвертьфинале Кубка Либертадорес.

После 17 туров чемпионата Бразилии «Палмейрас» занимает пятую строчку в турнирной таблице первенства, уступая лидирующему «Фламенго» шесть очков и имея одну игру в запасе.

Добавим, что 70-летний Сколари третий раз в своей карьере возглавил «Палмейрас» в конце июля 2018 года, подписав с командой двухлетний контракт.

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