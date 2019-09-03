Сборная России тренируется в полном составе Перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года сборная России тренируется в полном составе.

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Во вторник команда Станислава Черчесова занимается в полном составе - все 26 игроков, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в тренировке приняли участие в том числе полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной вечером 2 сентября.

Добавим, что российская команда сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.