Сборная России тренируется в полном составе

Во вторник команда Станислава Черчесова занимается в полном составе - все 26 игроков, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в тренировке приняли участие в том числе полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной вечером 2 сентября.
Добавим, что российская команда сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.
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